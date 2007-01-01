Нью-йоркская серенада
Wink
Фильмы
Нью-йоркская серенада

Нью-йоркская серенада (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

7.02007, New York City Serenade
Драмы, Комедии98 мин18+

Сюжет

В центре картины двое друзей детства: офисный рабочий, играющий на ударных в рок-н-ролл группе, и талантливый кинорежиссер. Эта переживающая не лучшие времена парочка пытается разобраться в своих жизнях во время совместной поездки на проходящий в штате Канзас кинофестиваль.


Нью-йоркская серенада смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.1 IMDb