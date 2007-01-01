Нью-йоркская серенада (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
7.02007, New York City Serenade
Драмы, Комедии98 мин18+
Сюжет
В центре картины двое друзей детства: офисный рабочий, играющий на ударных в рок-н-ролл группе, и талантливый кинорежиссер. Эта переживающая не лучшие времена парочка пытается разобраться в своих жизнях во время совместной поездки на проходящий в штате Канзас кинофестиваль.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ФУРежиссёр
Фрэнк
Уэйли
- ФПАктёр
Фредди
Принц мл.
- ККАктёр
Крис
Клейн
- ДСАктриса
Джэми-Линн
Сиглер
- Актёр
Бен
Шварц
- КДАктёр
Крис
ДеБласио
- ТБАктёр
Тодд
Бэрри
- КБАктриса
Кейт
Бэйли
- ЭБАктриса
Эмма
Белл
- ДБАктёр
Джордж
Брайант II
- ХБАктриса
Хезер
Буча
- ФУСценарист
Фрэнк
Уэйли
- ЛЭПродюсер
Линн
Эппелл
- ДДПродюсер
Джими
Джонс
- РСОператор
Райан
Самул
- ЭХКомпозитор
Эд
Харкорт