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Подпольная империя
4-й сезон

Подпольная империя (сериал, 2013) сезон 4 смотреть онлайн

9.12013, Homeland 4 12 серий
Драма, Криминал18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Блистательный Стив Бушеми в интригующей четвертой части захватывающей криминальной драмы об опасных американских гангстерах. Смотрите 4 сезон сериала «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.

Четвертый сезон перенесет вас в 1924 год, когда Енох «Наки» Томпсон продолжает укреплять свое влияние в Атлантик-Сити. Однако на горизонте уже маячит угроза в лице харизматичного и опасного доктора Валентина Нарцисса, который намерен нарушить устоявшийся порядок всего криминального мира. В четвертом сезоне персонажи оказываются втянутыми в сложные интриги, раскрывающие новые грани коррупции, власти и предательства, характерные для эпохи сухого закона в США.

Если вас привлекают захватывающие истории о власти и амбициях, то смотрите сериал «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подпольная империя»