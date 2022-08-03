Блистательный Стив Бушеми в интригующей четвертой части захватывающей криминальной драмы об опасных американских гангстерах. Смотрите 4 сезон сериала «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.



Четвертый сезон перенесет вас в 1924 год, когда Енох «Наки» Томпсон продолжает укреплять свое влияние в Атлантик-Сити. Однако на горизонте уже маячит угроза в лице харизматичного и опасного доктора Валентина Нарцисса, который намерен нарушить устоявшийся порядок всего криминального мира. В четвертом сезоне персонажи оказываются втянутыми в сложные интриги, раскрывающие новые грани коррупции, власти и предательства, характерные для эпохи сухого закона в США.



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