Подпольная империя (сериал, 2013) сезон 4 смотреть онлайн
- 18+57 мин
Подпольная империя
Сезон 4 Серия 1
- 18+56 мин
Подпольная империя
Сезон 4 Серия 2
- 18+54 мин
Подпольная империя
Сезон 4 Серия 3
- 18+55 мин
Подпольная империя
Сезон 4 Серия 4
- 18+57 мин
Подпольная империя
Сезон 4 Серия 5
- 18+57 мин
Подпольная империя
Сезон 4 Серия 6
- 18+55 мин
Подпольная империя
Сезон 4 Серия 7
- 18+56 мин
Подпольная империя
Сезон 4 Серия 8
- 18+55 мин
Подпольная империя
Сезон 4 Серия 9
- 18+52 мин
Подпольная империя
Сезон 4 Серия 10
- 18+56 мин
Подпольная империя
Сезон 4 Серия 11
- 18+54 мин
Подпольная империя
Сезон 4 Серия 12
О сериале
Блистательный Стив Бушеми в интригующей четвертой части захватывающей криминальной драмы об опасных американских гангстерах. Смотрите 4 сезон сериала «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.
Четвертый сезон перенесет вас в 1924 год, когда Енох «Наки» Томпсон продолжает укреплять свое влияние в Атлантик-Сити. Однако на горизонте уже маячит угроза в лице харизматичного и опасного доктора Валентина Нарцисса, который намерен нарушить устоявшийся порядок всего криминального мира. В четвертом сезоне персонажи оказываются втянутыми в сложные интриги, раскрывающие новые грани коррупции, власти и предательства, характерные для эпохи сухого закона в США.
Если вас привлекают захватывающие истории о власти и амбициях, то смотрите сериал «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- ТВРежиссёр
Тимоти
Ван Паттен
- Режиссёр
Аллен
Култер
- Режиссёр
Джереми
Подесва
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бьянчи
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Майкл
Питт
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Шей
Уигэм
- АПАктриса
Алекса
Палладино
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- Актёр
Стивен
Грэм
- Актёр
Винсент
Пьяцца
- Актёр
Джек
Хьюстон
- ТУСценарист
Теренс
Уинтер
- ХКСценарист
Ховард
Кордер
- БДСценарист
Батшеба
Доран
- Продюсер
Стивен
Левинсон
- Продюсер
Мартин
Скорсезе
- ТВПродюсер
Тимоти
Ван Паттен
- Продюсер
Марк
Уолберг
- БГХудожник
Билл
Грум
- БШХудожник
Боб
Шоу
- АШХудожник
Адам
Шер
- КСМонтажёр
Кейт
Санфорд
- ТСМонтажёр
Тим
Стрито
- ДФОператор
Дэвид
Франко
- Оператор
Крамер
Моргенто