Биография

Джереми Подесва — канадский режиссер, сценарист и продюсер. Номинант на премию «Эмми». Родился в Онтарио 5 ноября 1962 года. Отучившись в средней школе, Джереми поступил в Университет Райерсона в Канаде и окончил там программу киностудии. Также кинодеятель проходил практику в Американском институте киноискусства. Первым заметным опытом Джереми Подесвы в качестве режиссера стала драма «Затмение» в 1994 году. В 1999 году он снял фильм «Пять чувств», отмеченный премией «Джини» в номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». После выпуска первых фильмов Подесва почти целиком переключился на сериалы. Режиссер отметился режиссурой во многих знаковых телешоу, среди которых «Ходячие мертвецы», «Игра престолов», «Родина», «Настоящий детектив», «Декстер» и другие. В 2021 году он взял на себя роль исполнительного продюсера сериала «Станция одиннадцать».