Подпольная империя (сериал, 2013) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

У Наки Томпсона по-прежнему довольно широкий круг «обязанностей»: управлять продажными политиками, распределять городской бюджет, держать под контролем нелегальные заведения Атлантик-Сити и тщательно следить за итальянскими группировками, которые тоже не прочь дорваться до власти.



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