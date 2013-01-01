Подпольная империя. Сезон 4. Серия 9
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Подпольная империя
4-й сезон
9-я серия

Подпольная империя (сериал, 2013) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

9.12013, Boardwalk Empire 4
Драмы, Исторические18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

У Наки Томпсона по-прежнему довольно широкий круг «обязанностей»: управлять продажными политиками, распределять городской бюджет, держать под контролем нелегальные заведения Атлантик-Сити и тщательно следить за итальянскими группировками, которые тоже не прочь дорваться до власти.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Исторические, Криминал, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подпольная империя»