Подпольная империя (сериал, 2012) сезон 3 смотреть онлайн
- 18+55 мин
Подпольная империя
Сезон 3 Серия 1
- 18+56 мин
Подпольная империя
Сезон 3 Серия 2
- 18+54 мин
Подпольная империя
Сезон 3 Серия 3
- 18+54 мин
Подпольная империя
Сезон 3 Серия 4
- 18+56 мин
Подпольная империя
Сезон 3 Серия 5
- 18+54 мин
Подпольная империя
Сезон 3 Серия 6
- 18+56 мин
Подпольная империя
Сезон 3 Серия 7
- 18+57 мин
Подпольная империя
Сезон 3 Серия 8
- 18+52 мин
Подпольная империя
Сезон 3 Серия 9
- 18+56 мин
Подпольная империя
Сезон 3 Серия 10
- 18+48 мин
Подпольная империя
Сезон 3 Серия 11
- 18+58 мин
Подпольная империя
Сезон 3 Серия 12
О сериале
Игра за власть становится опаснее. Станьте свидетелем борьбы за власть и влияние в американском городке во времена сухого закона. Смотрите 3 сезон сериала «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.
В третьем сезоне Атлантик-Сити сталкивается с новой угрозой в лице жестокого гангстера Джипа Розетти. Наки продолжает строить свою империю в сфере теневой продажи спиртного, но новый соперник вступает с ним в схватку за монополию на алкогольном рынке. Постепенно город погружается в хаос, где каждый выстрел и каждое предательство могут изменить расстановку сил.
Мрачная атмосфера, сложные персонажи и непредсказуемый сюжет — все это ждет вас в гангстерской саге «Подпольная империя» 2010 года. Смотрите сериал «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.
Сериал Подпольная империя 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Криминал, Драма
Рейтинг
- ТВРежиссёр
Тимоти
Ван Паттен
- Режиссёр
Аллен
Култер
- Режиссёр
Джереми
Подесва
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бьянчи
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Майкл
Питт
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Шей
Уигэм
- АПАктриса
Алекса
Палладино
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- Актёр
Стивен
Грэм
- Актёр
Винсент
Пьяцца
- Актёр
Джек
Хьюстон
- ТУСценарист
Теренс
Уинтер
- ХКСценарист
Ховард
Кордер
- БДСценарист
Батшеба
Доран
- Продюсер
Стивен
Левинсон
- Продюсер
Мартин
Скорсезе
- ТВПродюсер
Тимоти
Ван Паттен
- Продюсер
Марк
Уолберг
- БГХудожник
Билл
Грум
- БШХудожник
Боб
Шоу
- АШХудожник
Адам
Шер
- КСМонтажёр
Кейт
Санфорд
- ТСМонтажёр
Тим
Стрито
- ДФОператор
Дэвид
Франко
- Оператор
Крамер
Моргенто