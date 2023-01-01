Подпольная империя (сериал, 2012) сезон 3 смотреть онлайн

Игра за власть становится опаснее. Станьте свидетелем борьбы за власть и влияние в американском городке во времена сухого закона. Смотрите 3 сезон сериала «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.



В третьем сезоне Атлантик-Сити сталкивается с новой угрозой в лице жестокого гангстера Джипа Розетти. Наки продолжает строить свою империю в сфере теневой продажи спиртного, но новый соперник вступает с ним в схватку за монополию на алкогольном рынке. Постепенно город погружается в хаос, где каждый выстрел и каждое предательство могут изменить расстановку сил.



Мрачная атмосфера, сложные персонажи и непредсказуемый сюжет — все это ждет вас в гангстерской саге «Подпольная империя» 2010 года. Смотрите сериал «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.



Сериал Подпольная империя 3 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.