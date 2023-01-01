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Подпольная империя
3-й сезон

Подпольная империя (сериал, 2012) сезон 3 смотреть онлайн

9.12012, Boardwalk Empire 3 12 серий
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Игра за власть становится опаснее. Станьте свидетелем борьбы за власть и влияние в американском городке во времена сухого закона. Смотрите 3 сезон сериала «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.

В третьем сезоне Атлантик-Сити сталкивается с новой угрозой в лице жестокого гангстера Джипа Розетти. Наки продолжает строить свою империю в сфере теневой продажи спиртного, но новый соперник вступает с ним в схватку за монополию на алкогольном рынке. Постепенно город погружается в хаос, где каждый выстрел и каждое предательство могут изменить расстановку сил.

Мрачная атмосфера, сложные персонажи и непредсказуемый сюжет — все это ждет вас в гангстерской саге «Подпольная империя» 2010 года. Смотрите сериал «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Исторический, Криминал, Драма

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подпольная империя»