Подпольная империя. Сезон 3. Серия 6
Wink
Сериалы
Подпольная империя
3-й сезон
6-я серия

Подпольная империя (сериал, 2012) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

9.12012, Boardwalk Empire 3.6
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Позиции Наки Томпсона становятся все более шаткими. И хотя ему нет равных в искусстве заключения сделок и поиске партнеров, но, кажется, что удача понемногу отворачивается от него. Жена Маргарет из союзника становится почти враго. Кроме того, у нее завязывается роман с помощником мужа.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Исторические, Криминал, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подпольная империя»