Подпольная империя. Сезон 3. Серия 8
Подпольная империя
3-й сезон
8-я серия
9.12012, Boardwalk Empire 3.8
Драма, Криминал18+
Подпольная империя (сериал, 2012) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Позиции Наки Томпсона становятся все более шаткими. И хотя ему нет равных в искусстве заключения сделок и поиске партнеров, но, кажется, что удача понемногу отворачивается от него. Жена Маргарет из союзника становится почти враго. Кроме того, у нее завязывается роман с помощником мужа.

Страна
США
Жанр
Исторический, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

