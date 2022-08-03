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Подпольная империя
2-й сезон

Подпольная империя (сериал, 2011) сезон 2 смотреть онлайн

9.12011, Boardwalk Empire 2 12 серий
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Судьбы главных героев претерпевают значительные изменения в продолжении знаменитой криминальной саги «Подпольная империя» (2 сезон). Смотрите сериал «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.

Во втором сезоне вы увидите, как усиливается конфликт между Енохом «Наки» Томпсоном и его протеже Джимми Дармоди. Ставки становятся выше, а игра власти и контроля над Атлантик-Сити превращается в опасную борьбу. Пока Наки борется за сохранение своего влияния в городе, Джимми ищет способы укрепить собственные позиции. Второй сезон исследует темы предательства и моральных дилемм, раскрывая темную сторону американской мечты.

Приглашаем вас отправиться в путешествие по мрачным улицам Атлантик-Сити вместе с нами. Смотрите 2 сезон сериала «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подпольная империя»