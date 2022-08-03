Не все просто в империи Наки Томпсона- и далеко не все, кто работает с ним, довольны его методами и стилем работы, его предают ближайшие люди- Джимми Дармоди, родной брат Илай. Налаженный бизнес Томпсона мозолит глаза многим гангстерам из других городов. Проблемы возникают и в семейной жизни Наки.

