Подпольная империя. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Подпольная империя
2-й сезон
1-я серия
9.12011, Boardwalk Empire 2.1
Драма, Криминал18+
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Подпольная империя (сериал, 2011) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Не все просто в империи Наки Томпсона- и далеко не все, кто работает с ним, довольны его методами и стилем работы, его предают ближайшие люди- Джимми Дармоди, родной брат Илай. Налаженный бизнес Томпсона мозолит глаза многим гангстерам из других городов. Проблемы возникают и в семейной жизни Наки.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подпольная империя»