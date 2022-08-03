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Подпольная империя
5-й сезон

Подпольная империя (сериал, 2014) сезон 5 смотреть онлайн

9.12014, Homeland 5 8 серий
Драма, Криминал18+
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Сезоны и серии

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О сериале

Стив Бушеми возвращается к роли гангстера Еноха «Наки» Томпсона в последнем акте криминальной саги «Подпольная империя». Смотрите 5 сезон сериала «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.

В пятом сезоне Наки сталкивается с неожиданными вызовами в быстро меняющемся мире. Старые враги и новые союзники вносят неожиданные повороты в сложную игру за власть. Вы продолжите следить за судьбами таких героев, как Маргарет Томпсон, Аль Капоне, Чарли Лучано и других, которые пытаются выжить в условиях кровавых разборок и справиться с экономическим кризисом, охватившим всю страну. Кроме того, вы узнаете, как Наки пришел к власти и стал казначеем в Атлантик-Сити.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подпольная империя»