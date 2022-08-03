WinkСериалыПодпольная империя5-й сезон
Подпольная империя (сериал, 2014) сезон 5 смотреть онлайн
9.12014, Homeland 5 8 серий
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+56 мин
Подпольная империя
Сезон 5 Серия 1
- 18+53 мин
Подпольная империя
Сезон 5 Серия 2
- 18+52 мин
Подпольная империя
Сезон 5 Серия 3
- 18+57 мин
Подпольная империя
Сезон 5 Серия 4
- 18+52 мин
Подпольная империя
Сезон 5 Серия 5
- 18+54 мин
Подпольная империя
Сезон 5 Серия 6
- 18+55 мин
Подпольная империя
Сезон 5 Серия 7
- 18+58 мин
Подпольная империя
Сезон 5 Серия 8
О сериале
Стив Бушеми возвращается к роли гангстера Еноха «Наки» Томпсона в последнем акте криминальной саги «Подпольная империя». Смотрите 5 сезон сериала «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.
В пятом сезоне Наки сталкивается с неожиданными вызовами в быстро меняющемся мире. Старые враги и новые союзники вносят неожиданные повороты в сложную игру за власть. Вы продолжите следить за судьбами таких героев, как Маргарет Томпсон, Аль Капоне, Чарли Лучано и других, которые пытаются выжить в условиях кровавых разборок и справиться с экономическим кризисом, охватившим всю страну. Кроме того, вы узнаете, как Наки пришел к власти и стал казначеем в Атлантик-Сити.
Смотрите сериал «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ТВРежиссёр
Тимоти
Ван Паттен
- Режиссёр
Аллен
Култер
- Режиссёр
Джереми
Подесва
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бьянчи
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Майкл
Питт
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Шей
Уигэм
- АПАктриса
Алекса
Палладино
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- Актёр
Стивен
Грэм
- Актёр
Винсент
Пьяцца
- Актёр
Джек
Хьюстон
- ТУСценарист
Теренс
Уинтер
- ХКСценарист
Ховард
Кордер
- БДСценарист
Батшеба
Доран
- Продюсер
Стивен
Левинсон
- Продюсер
Мартин
Скорсезе
- ТВПродюсер
Тимоти
Ван Паттен
- Продюсер
Марк
Уолберг
- БГХудожник
Билл
Грум
- БШХудожник
Боб
Шоу
- АШХудожник
Адам
Шер
- КСМонтажёр
Кейт
Санфорд
- ТСМонтажёр
Тим
Стрито
- ДФОператор
Дэвид
Франко
- Оператор
Крамер
Моргенто