Стив Бушеми в масштабной криминальной драме о легендарных гангстерах времен сухого закона. Если вам нравятся истории о величии, падении и мощи власти, то смотрите 1 сезон сериала «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с Енохом «Наки» Томпсоном — коррумпированным казначеем, который решает использовать ситуацию в своих интересах и создать собственную теневую империю, занимаясь продажей алкоголя. Вместе со своим братом, полицейским, он планирует обогатиться за счет обычных жителей Атлантик-Сити. Однако криминальные группировки из Нью-Йорка и Чикаго также разрабатывают амбициозные планы по расширению своего бизнеса в этом городе...



Чем завершится конфликт за контроль над территорией между гангстерами? Смотрите сериал «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.

