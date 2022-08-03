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Подпольная империя
1-й сезон

Подпольная империя (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

9.12010, Boardwalk Empire 1 12 серий
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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О сериале

Стив Бушеми в масштабной криминальной драме о легендарных гангстерах времен сухого закона. Если вам нравятся истории о величии, падении и мощи власти, то смотрите 1 сезон сериала «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.

В первом сезоне вы познакомитесь с Енохом «Наки» Томпсоном — коррумпированным казначеем, который решает использовать ситуацию в своих интересах и создать собственную теневую империю, занимаясь продажей алкоголя. Вместе со своим братом, полицейским, он планирует обогатиться за счет обычных жителей Атлантик-Сити. Однако криминальные группировки из Нью-Йорка и Чикаго также разрабатывают амбициозные планы по расширению своего бизнеса в этом городе...

Чем завершится конфликт за контроль над территорией между гангстерами? Смотрите сериал «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подпольная империя»