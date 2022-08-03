Подпольная империя (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+70 мин
Подпольная империя
Сезон 1 Серия 1
- 18+51 мин
Подпольная империя
Сезон 1 Серия 2
- 18+50 мин
Подпольная империя
Сезон 1 Серия 3
- 18+52 мин
Подпольная империя
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Подпольная империя
Сезон 1 Серия 5
- 18+57 мин
Подпольная империя
Сезон 1 Серия 6
- 18+48 мин
Подпольная империя
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Подпольная империя
Сезон 1 Серия 8
- 18+50 мин
Подпольная империя
Сезон 1 Серия 9
- 18+57 мин
Подпольная империя
Сезон 1 Серия 10
- 18+55 мин
Подпольная империя
Сезон 1 Серия 11
- 18+58 мин
Подпольная империя
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Стив Бушеми в масштабной криминальной драме о легендарных гангстерах времен сухого закона. Если вам нравятся истории о величии, падении и мощи власти, то смотрите 1 сезон сериала «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с Енохом «Наки» Томпсоном — коррумпированным казначеем, который решает использовать ситуацию в своих интересах и создать собственную теневую империю, занимаясь продажей алкоголя. Вместе со своим братом, полицейским, он планирует обогатиться за счет обычных жителей Атлантик-Сити. Однако криминальные группировки из Нью-Йорка и Чикаго также разрабатывают амбициозные планы по расширению своего бизнеса в этом городе...
Чем завершится конфликт за контроль над территорией между гангстерами? Смотрите сериал «Подпольная империя» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- ТВРежиссёр
Тимоти
Ван Паттен
- Режиссёр
Аллен
Култер
- Режиссёр
Джереми
Подесва
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бьянчи
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Майкл
Питт
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актёр
Шей
Уигэм
- АПАктриса
Алекса
Палладино
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- Актёр
Стивен
Грэм
- Актёр
Винсент
Пьяцца
- Актёр
Джек
Хьюстон
- ТУСценарист
Теренс
Уинтер
- ХКСценарист
Ховард
Кордер
- БДСценарист
Батшеба
Доран
- Продюсер
Стивен
Левинсон
- Продюсер
Мартин
Скорсезе
- ТВПродюсер
Тимоти
Ван Паттен
- Продюсер
Марк
Уолберг
- БГХудожник
Билл
Грум
- БШХудожник
Боб
Шоу
- АШХудожник
Адам
Шер
- КСМонтажёр
Кейт
Санфорд
- ТСМонтажёр
Тим
Стрито
- ДФОператор
Дэвид
Франко
- Оператор
Крамер
Моргенто