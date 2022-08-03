1920 год. Через несколько часов Атлантик-Сити — столица развлечений и порока, как и вся Америка, вступит в эпоху «Сухого закона». Енох «Наки» Томпсон, днем — городской казначей, а ночью — хитроумный гангстер со связями на самом «верху», решает воспользоваться ситуацией...

