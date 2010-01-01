Подпольная империя. Сезон 1. Серия 1
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Подпольная империя
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Подпольная империя (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.12010, Boardwalk Empire 1.1
Драмы, Исторические18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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Сюжет

1920 год. Через несколько часов Атлантик-Сити — столица развлечений и порока, как и вся Америка, вступит в эпоху «Сухого закона». Енох «Наки» Томпсон, днем — городской казначей, а ночью — хитроумный гангстер со связями на самом «верху», решает воспользоваться ситуацией...

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Криминал, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подпольная империя»