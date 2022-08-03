Подпольная империя. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Подпольная империя
1-й сезон
8-я серия
9.12010, Boardwalk Empire 1.8
Драма, Криминал18+
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Подпольная империя (сериал, 2010) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

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О сериале

1920 год. Через несколько часов Атлантик-Сити — столица развлечений и порока, как и вся Америка, вступит в эпоху «Сухого закона». Енох «Наки» Томпсон, днем — городской казначей, а ночью — хитроумный гангстер со связями на самом «верху», решает воспользоваться ситуацией...

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подпольная империя»