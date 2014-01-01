Подпольная империя. Сезон 5. Серия 5
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Подпольная империя
5-й сезон
5-я серия

Подпольная империя (сериал, 2014) сезон 5 серия 5 смотреть онлайн

9.12014, Boardwalk Empire 5
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Прошло 7 лет с тех пор, как мы в последний раз видели Наки Томпсона. Великая Депрессия окончена. Наступили новые времена, и в них уже нет места непотопляемому королю Атлантик-Сити и его подпольной империи. Ему предстоит принять свой последний бой.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Исторические, Криминал, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подпольная империя»