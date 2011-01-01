Подпольная империя. Сезон 2. Серия 11
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Сериалы
Подпольная империя
2-й сезон
11-я серия

Подпольная империя (сериал, 2011) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

9.12011, Boardwalk Empire 2.11
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Не все просто в империи Наки Томпсона- и далеко не все, кто работает с ним, довольны его методами и стилем работы, его предают ближайшие люди- Джимми Дармоди, родной брат Илай. Налаженный бизнес Томпсона мозолит глаза многим гангстерам из других городов. Проблемы возникают и в семейной жизни Наки.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Исторические, Криминал, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подпольная империя»