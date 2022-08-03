Подпольная империя (сериал, 2012) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Позиции Наки Томпсона становятся все более шаткими. И хотя ему нет равных в искусстве заключения сделок и поиске партнеров, но, кажется, что удача понемногу отворачивается от него. Жена Маргарет из союзника становится почти враго. Кроме того, у нее завязывается роман с помощником мужа.

