Подпольная империя. Сезон 4. Серия 5
Wink
Сериалы
Подпольная империя
4-й сезон
5-я серия
9.12013, Boardwalk Empire 4
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Подпольная империя (сериал, 2013) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

У Наки Томпсона по-прежнему довольно широкий круг «обязанностей»: управлять продажными политиками, распределять городской бюджет, держать под контролем нелегальные заведения Атлантик-Сити и тщательно следить за итальянскими группировками, которые тоже не прочь дорваться до власти.

Страна
США
Жанр
Исторический, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подпольная империя»