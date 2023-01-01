Ландыши. Такая нежная любовь. Сезон 1
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Ландыши. Такая нежная любовь
1-й сезон

Ландыши. Такая нежная любовь 1 сезон (Сериал 2025 год) смотреть

9.52025, Ландыши. Такая нежная любовь. Сезон 1 8 серий
Комедии, Драмы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» расскажет трепетную историю двух противоположностей.

Катя и Леша — совершенно разные люди из разных слоев общества. Катя — сирота и богатая наследница, выросла в Лондоне, ни в чем не знала отказа. Леша — самый обыкновенный парень и предложить такой обеспеченной девушке ему нечего. Но сильные чувства настигают обоих и пытаются перерасти во что-то большее... И пусть Катя кажется дерзкой и пробивной, но в душе она очень ранимая девушка, да и Леша не так прост: несмотря на юный возраст, он готов защитить любимую женщину от всех невзгод, как самый настоящий рыцарь.

Получится ли у героев сохранить свои чувства? 1 сезон «Ландыши. Такая нежная любовь» смотрите в онлайн-кинотеатре Wink!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»