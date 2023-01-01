Ландыши. Такая нежная любовь 1 сезон (Сериал 2025 год) смотреть

Сюжет

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» расскажет трепетную историю двух противоположностей.



Катя и Леша — совершенно разные люди из разных слоев общества. Катя — сирота и богатая наследница, выросла в Лондоне, ни в чем не знала отказа. Леша — самый обыкновенный парень и предложить такой обеспеченной девушке ему нечего. Но сильные чувства настигают обоих и пытаются перерасти во что-то большее... И пусть Катя кажется дерзкой и пробивной, но в душе она очень ранимая девушка, да и Леша не так прост: несмотря на юный возраст, он готов защитить любимую женщину от всех невзгод, как самый настоящий рыцарь.



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