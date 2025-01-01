Ландыши. Такая нежная любовь 1 сезон 8 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Ландыши. Такая нежная любовь
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+44 мин
Ландыши. Такая нежная любовь
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Ландыши. Такая нежная любовь
Сезон 1 Серия 3
- 18+43 мин
Ландыши. Такая нежная любовь
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Ландыши. Такая нежная любовь
Сезон 1 Серия 5
- 18+43 мин
Ландыши. Такая нежная любовь
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Ландыши. Такая нежная любовь
Сезон 1 Серия 7
- 18+43 мин
Ландыши. Такая нежная любовь
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» расскажет трепетную историю двух противоположностей.
Катя и Леша — совершенно разные люди из разных слоев общества. Катя — сирота и богатая наследница, выросла в Лондоне, ни в чем не знала отказа. Леша — самый обыкновенный парень и предложить такой обеспеченной девушке ему нечего. Но сильные чувства настигают обоих и пытаются пер�ерасти во что-то большее... И пусть Катя кажется дерзкой и пробивной, но в душе она очень ранимая девушка, да и Леша не так прост: несмотря на юный возраст, он готов защитить любимую женщину от всех невзгод, как самый настоящий рыцарь.
Получится ли у героев сохранить свои чувства? 1 сезон «Ландыши. Такая нежная любовь» смотрите в онлайн-кинотеатре Wink!
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Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Карпиловский
- Актриса
Ника
Здорик
- Актёр
Сергей
Городничий
- Актёр
Евгений
Коряковский
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актёр
Денис
Степанов
- Актриса
Ирина
Паутова
- Актриса
Валерия
Ланская
- ЕЭАктриса
Екатерина
Эссен
- АСАктриса
Анна
Сафронова
- Актёр
Владимир
Тяптушкин
- Актёр
Тимур
Абитов
- СДАктёр
Станислав
Демушин
- ПБАктриса
Полина
Белова
- Актриса
Кристина
Алешина
- Актёр
Даня
Андрущук
- МКАктёр
Максим
Кушников
- ВЦАктёр
Владимир
Цупка
- ВЧАктёр
Владислав
Чербаев
- ЕПАктёр
Евгений
Петров
- Актёр
Валерий
Борисов
- Актёр
Александр
Гришин
- Актёр
Александр
Карпиловский
- Актёр
Максим
Пушненков
- Актриса
Вероника
Тимофеева
- ИААктёр
Иван
Алексеев
- Актриса
Арина
Савостьянова
- Актёр
Евгений
Банифатов
- ВПАктёр
Виталий
Панин
- ГИАктёр
Григорий
Иванов
- ГШАктёр
Георгий
Шабанов
- ЕТАктриса
Елизавета
Тюменцева
- ДЮАктриса
Дарья
Юдичева
- Актриса
Лилия
Лаврова
- ЭЧАктёр
Эдуард
Чемодаков
- СГАктёр
Сергей
Гарусов
- ЕКАктёр
Евгений
Кононов
- Актёр
Юрий
Трубин
- АУАктёр
Александр
Удалов
- ПЗАктёр
Прохор
Зикора
- ВААктёр
Вя�чеслав
Аникин
- Актриса
Анастасия
Добрынина
- РМАктёр
Роман
Макаров
- Актёр
Алексей
Бояджи
- ЮЧАктёр
Юрий
Чуш
- Актриса
Марина
Клещёва
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- Сценарист
Рауф
Кубаев
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- НСПродюсер
Никита
Сапронов
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- ЕСПродюсер
Елизавета
Сапронова
- Продюсер
Анна
Храмова
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- Оператор
Гайк
Киракосян
- ВЮКомпозитор
Владимир
Юстус
- Композитор
Женя
Трофимов
- Композитор
Илья
Аноприев
- Композитор
Олег
Сидоров