Ландыши. Такая нежная любовь 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

Катя помогает Лехе выбраться из проруби и все больше проникается к мужу симпатией, а тот не оставляет попыток влюбить ее в себя. И вот, когда кажется, что девушка вот-вот проиграет пари, она заявляет, что хочет оставить их отношения как есть, ведь скоро ей предстоит уехать обратно в Англию, а Леша останется в России.



Демьян случайно узнает, что сестра Светы живет в той же военной части, где сейчас находится Катя. За сто десять тысяч рублей официантка соглашается выманить соперницу из части. Она приглашает Катю в свадебный салон, чтобы подобрать платье для праздника в честь свадьбы, но смекалистая иностранка решает сшить наряд собственными руками. Она гордо демонстрирует свое творение Леше, Ане и Боре, и соседка подмечает, что показывать платье жениху до свадьбы — дурная примета.



Во время торжества случается сразу два недобрых предзнаменования: Катя случайно проливает на платье красное вино, а пока она отстирывается в дамской комнате, офицеры получают срочный приказ покинуть мероприятие.



Сериал Ландыши 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.