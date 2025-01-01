Ландыши. Такая нежная любовь 1 сезон 6 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Катя помогает Лехе выбраться из проруби и все больше проникается к мужу симпатией, а тот не оставляет попыток влюбить ее в себя. И вот, когда кажется, что девушка вот-вот проиграет пари, она заявляет, что хочет оставить их отношения как есть, ведь скоро ей предстоит уехать обратно в Англию, а Леша останется в России.
Демьян случайно узнает, что сестра Светы живет в той же военной части, где сейчас находится Катя. За сто десять тысяч рублей официантка соглашается выманить соперницу из части. Она приглашает Катю в свадебный салон, чтобы подобрать платье для праздника в честь свадьбы, но смекалистая иностранка решает сшить наряд собственными руками. Она гордо демонстрирует свое творение Леше, Ане и Боре, и соседка подмечает, что показывать платье жениху до свадьбы — дурная примета.
Во время торжества случается сразу два недобрых предзнаменования: Катя случайно проливает на платье красное вино, а пока она отстирывается в дамской комнате, офицеры получают срочный приказ покинуть мероприятие.
Сериал Ландыши 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Карпиловский
- Актриса
Ника
Здорик
- Актёр
Евгений
Коряковский
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актёр
Денис
Степанов
- Актриса
Ирина
Паутова
- Актриса
Валерия
Ланская
- ЕЭАктриса
Екатерина
Эссен
- АСАктриса
Анна
Сафронова
- Актёр
Владимир
Тяптушкин
- Актёр
Тимур
Абитов
- СДАктёр
Станислав
Демушин
- ПБАктриса
Полина
Белова
- Актриса
Кристина
Алешина
- Актёр
Даня
Андрущук
- МКАктёр
Максим
Кушников
- ВЦАктёр
Владимир
Цупка
- ВЧАктёр
Владислав
Чербаев
- ЕПАктёр
Евгений
Петров
- Актёр
Валерий
Борисов
- Актёр
Александр
Гришин
- Актёр
Александр
Карпиловский
- Актёр
Максим
Пушненков
- Актриса
Вероника
Тимофеева
- ИААктёр
Иван
Алексеев
- Актриса
Арина
Савостьянова
- Актёр
Евгений
Банифатов
- ВПАктёр
Виталий
Панин
- ГИАктёр
Григорий
Иванов
- ГШАктёр
Георгий
Шабанов
- ЕТАктриса
Елизавета
Тюменцева
- ДЮАктриса
Дарья
Юдичева
- Актриса
Лилия
Лаврова
- ЭЧАктёр
Эдуард
Чемодаков
- СГАктёр
Сергей
Гарусов
- ЕКАктёр
Евгений
Кононов
- Актёр
Юрий
Трубин
- АУАктёр
Александр
Удалов
- ПЗАктёр
Прохор
Зикора
- ВААктёр
Вячеслав
Аникин
- Актриса
Анастасия
Добрынина
- РМАктёр
Роман
Макаров
- Актёр
Алексей
Бояджи
- ЮЧАктёр
Юрий
Чуш
- Актриса
Марина
Клещёва
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- Сценарист
Рауф
Кубаев
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- НСПродюсер
Никита
Сапронов
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- ЕСПродюсер
Елизавета
Сапронова
- Продюсер
Анна
Храмова
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- Оператор
Гайк
Киракосян
- ВЮКомпозитор
Владимир
Юстус
- Композитор
Женя
Трофимов
- Композитор
Илья
Аноприев
- Композитор
Олег
Сидоров