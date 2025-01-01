Ландыши. Такая нежная любовь 1 сезон 7 серия смотреть онлайн
У Ани отходят воды и Света с Катей везут ее в больницу. До пункта назначения вовремя они не доезжают: Демьян с подельниками останавливают машину — но парни явно не ожидали увидеть там рожающую женщину. Катя принимает роды прямо в авто, и ошарашенные бандиты понимают, что от этой девицы лучше отстать по-хорошему. Наследница-миллиардерша предлагает ребятам сделку: триста тридцать три тысячи фунтов каждому в обмен на защиту от Кирилла.
Женщины части узнают, что тревога вовсе не учебная. Тем временем опекун Кати получает разрешение на признание ее недееспособной и намеревается увезти в Англию. Андрей Викторович заявляется прямо в часть вместе с полицией, Кириллом и адвокатом и ставит подопечной ультиматум: либо она по-хорошему пишет отказную от наследства и получает небольшую часть денег в качестве компенсации, либо он пускает в ход все документы и справки, и она не получит ничего.
Злопыхатели не учли одного: в военном городке под Вологдой Катя обрела много друзей, которые готовы вступиться за нее в сложной ситуации. Решив вопрос с опекуном и его сынком, юная бунтарка ставит новую цель: во что бы то ни стало добраться до Лехи. С поддержкой офицерских жен она отправляется на гастроли по гарнизонам в составе музыкальной группы «Ландыши».
- Режиссёр
Александр
Карпиловский
- Актриса
Ника
Здорик
- Актёр
Евгений
Коряковский
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актёр
Денис
Степанов
- Актриса
Ирина
Паутова
- Актриса
Валерия
Ланская
- ЕЭАктриса
Екатерина
Эссен
- АСАктриса
Анна
Сафронова
- Актёр
Владимир
Тяптушкин
- Актёр
Тимур
Абитов
- СДАктёр
Станислав
Демушин
- ПБАктриса
Полина
Белова
- Актриса
Кристина
Алешина
- Актёр
Даня
Андрущук
- МКАктёр
Максим
Кушников
- ВЦАктёр
Владимир
Цупка
- ВЧАктёр
Владислав
Чербаев
- ЕПАктёр
Евгений
Петров
- Актёр
Валерий
Борисов
- Актёр
Александр
Гришин
- Актёр
Александр
Карпиловский
- Актёр
Максим
Пушненков
- Актриса
Вероника
Тимофеева
- ИААктёр
Иван
Алексеев
- Актриса
Арина
Савостьянова
- Актёр
Евгений
Банифатов
- ВПАктёр
Виталий
Панин
- ГИАктёр
Григорий
Иванов
- ГШАктёр
Георгий
Шабанов
- ЕТАктриса
Елизавета
Тюменцева
- ДЮАктриса
Дарья
Юдичева
- Актриса
Лилия
Лаврова
- ЭЧАктёр
Эдуард
Чемодаков
- СГАктёр
Сергей
Гарусов
- ЕКАктёр
Евгений
Кононов
- Актёр
Юрий
Трубин
- АУАктёр
Александр
Удалов
- ПЗАктёр
Прохор
Зикора
- ВААктёр
Вячеслав
Аникин
- Актриса
Анастасия
Добрынина
- РМАктёр
Роман
Макаров
- Актёр
Алексей
Бояджи
- ЮЧАктёр
Юрий
Чуш
- Актриса
Марина
Клещёва
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- Сценарист
Рауф
Кубаев
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- НСПродюсер
Никита
Сапронов
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- ЕСПродюсер
Елизавета
Сапронова
- Продюсер
Анна
Храмова
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- Оператор
Гайк
Киракосян
- ВЮКомпозитор
Владимир
Юстус
- Композитор
Женя
Трофимов
- Композитор
Илья
Аноприев
- Композитор
Олег
Сидоров