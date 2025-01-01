Ландыши. Такая нежная любовь 1 сезон 7 серия смотреть онлайн

У Ани отходят воды и Света с Катей везут ее в больницу. До пункта назначения вовремя они не доезжают: Демьян с подельниками останавливают машину — но парни явно не ожидали увидеть там рожающую женщину. Катя принимает роды прямо в авто, и ошарашенные бандиты понимают, что от этой девицы лучше отстать по-хорошему. Наследница-миллиардерша предлагает ребятам сделку: триста тридцать три тысячи фунтов каждому в обмен на защиту от Кирилла.



Женщины части узнают, что тревога вовсе не учебная. Тем временем опекун Кати получает разрешение на признание ее недееспособной и намеревается увезти в Англию. Андрей Викторович заявляется прямо в часть вместе с полицией, Кириллом и адвокатом и ставит подопечной ультиматум: либо она по-хорошему пишет отказную от наследства и получает небольшую часть денег в качестве компенсации, либо он пускает в ход все документы и справки, и она не получит ничего.



Злопыхатели не учли одного: в военном городке под Вологдой Катя обрела много друзей, которые готовы вступиться за нее в сложной ситуации. Решив вопрос с опекуном и его сынком, юная бунтарка ставит новую цель: во что бы то ни стало добраться до Лехи. С поддержкой офицерских жен она отправляется на гастроли по гарнизонам в составе музыкальной группы «Ландыши».

