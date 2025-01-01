Ландыши. Такая нежная любовь 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Капризная дочка бизнесмена Катя недавно потеряла родителей и из-за связанных с этим проблем вынуждена срочно вернуться в Россию из Лондона. Она отправляется в Москву на частном самолете вместе со своим женихом Кириллом. В полете девушка напивается и засыпает, а в это время Кирилл изменяет ей со стюардессой. Проснувшись, Катя узнает о случившемся и, когда самолет приземляется в Вологде для дозаправки топливом, сбегает.



Андрей Викторович, Папа Кирилла и по совместительству опекун Кати, прознав о побеге невестки, блокирует все ее бан�ковские карты. Без денег и без вещей Катя скрывается в городе и попадает в череду неприятностей, отбивается от таксиста, который собирался ограбить ее, и угоняет его машину. В надежде поменять фунты на рубли Катя приходит в караоке-бар, где встречает простого парня Леху Данилина. Он влюбляется в девушку с первого взгляда и, вместо того чтобы сначала познакомиться и поближе узнать ее, сразу делает ей предложение выйти за него замуж. В это же время на нее обращает внимание местный бандит и владелец бара Демьян.



Сама Катя не в восторге ни от одного из парней, но когда Демьян пытается ее похитить, Леха заступается, и строптивая красавица начинает проникаться к нему симпатией.



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