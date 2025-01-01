Ландыши. Такая нежная любовь 1 сезон 1 серия смотреть онлайн
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О сериале
Капризная дочка бизнесмена Катя недавно потеряла родителей и из-за связанных с этим проблем вынуждена срочно вернуться в Россию из Лондона. Она отправляется в Москву на частном самолете вместе со своим женихом Кириллом. В полете девушка напивается и засыпает, а в это время Кирилл изменяет ей со стюардессой. Проснувшись, Катя узнает о случившемся и, когда самолет приземляется в Вологде для дозаправки топливом, сбегает.
Андрей Викторович, Папа Кирилла и по совместительству опекун Кати, прознав о побеге невестки, блокирует все ее бан�ковские карты. Без денег и без вещей Катя скрывается в городе и попадает в череду неприятностей, отбивается от таксиста, который собирался ограбить ее, и угоняет его машину. В надежде поменять фунты на рубли Катя приходит в караоке-бар, где встречает простого парня Леху Данилина. Он влюбляется в девушку с первого взгляда и, вместо того чтобы сначала познакомиться и поближе узнать ее, сразу делает ей предложение выйти за него замуж. В это же время на нее обращает внимание местный бандит и владелец бара Демьян.
Сама Катя не в восторге ни от одного из парней, но когда Демьян пытается ее похитить, Леха заступается, и строптивая красавица начинает проникаться к нему симпатией.
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Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Карпиловский
- Актриса
Ника
Здорик
- Актёр
Евгений
Коряковский
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актёр
Денис
Степанов
- Актриса
Ирина
Паутова
- Актриса
Валерия
Ланская
- ЕЭАктриса
Екатерина
Эссен
- АСАктриса
Анна
Сафронова
- Актёр
Владимир
Тяптушкин
- Актёр
Тимур
Абитов
- СДАктёр
Станислав
Демушин
- ПБАктриса
Полина
Белова
- Актриса
Кристина
Алешина
- Актёр
Даня
Андрущук
- МКАктёр
Максим
Кушников
- ВЦАктёр
Владимир
Цупка
- ВЧАктёр
Владислав
Чербаев
- ЕПАктёр
Евгений
Петров
- Актёр
Валерий
Борисов
- Актёр
Александр
Гришин
- Актёр
Александр
Карпиловский
- Актёр
Максим
Пушненков
- Актриса
Вероника
Тимофеева
- ИААктёр
Иван
Алексеев
- Актриса
Арина
Савостьянова
- Актёр
Евге�ний
Банифатов
- ВПАктёр
Виталий
Панин
- ГИАктёр
Григорий
Иванов
- ГШАктёр
Георгий
Шабанов
- ЕТАктриса
Елизавета
Тюменцева
- ДЮАктриса
Дарья
Юдичева
- Актриса
Лилия
Лаврова
- ЭЧАктёр
Эдуард
Чемодаков
- СГАктёр
Сергей
Гарусов
- ЕКАктёр
Евгений
Кононов
- Актёр
Юрий
Трубин
- АУАктёр
Александр
Удалов
- ПЗАктёр
Прохор
Зикора
- ВААктёр
Вячеслав
Аникин
- Актриса
Анастасия
Добрынина
- РМАктёр
Роман
Макаров
- Актёр
Алексей
Бояджи
- ЮЧАктёр
Юрий
Чуш
- Актриса
Марина
Клещёва
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- Сценарист
Рауф
Кубаев
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- НСПродюсер
Никита
Сапронов
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- ЕСПродюсер
Елизавета
Сапронова
- Продюсер
Анна
Храмова
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- Оператор
Гайк
Киракосян
- ВЮКомпозитор
Владимир
Юстус
- Композитор
Женя
Трофимов
- Композитор
Илья
Аноприев
- Композитор
Олег
Сидоров