Ландыши. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Ландыши
Такая нежная любовь
1-я серия
9.52025, Ландыши. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Драма18+

Ландыши. Такая нежная любовь 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

Такая нежная любовьВторая весна

О сериале

Капризная дочка бизнесмена Катя недавно потеряла родителей и из-за связанных с этим проблем вынуждена срочно вернуться в Россию из Лондона. Она отправляется в Москву на частном самолете вместе со своим женихом Кириллом. В полете девушка напивается и засыпает, а в это время Кирилл изменяет ей со стюардессой. Проснувшись, Катя узнает о случившемся и, когда самолет приземляется в Вологде для дозаправки топливом, сбегает.

Андрей Викторович, Папа Кирилла и по совместительству опекун Кати, прознав о побеге невестки, блокирует все ее банковские карты. Без денег и без вещей Катя скрывается в городе и попадает в череду неприятностей, отбивается от таксиста, который собирался ограбить ее, и угоняет его машину. В надежде поменять фунты на рубли Катя приходит в караоке-бар, где встречает простого парня Леху Данилина. Он влюбляется в девушку с первого взгляда и, вместо того чтобы сначала познакомиться и поближе узнать ее, сразу делает ей предложение выйти за него замуж. В это же время на нее обращает внимание местный бандит и владелец бара Демьян.

Сама Катя не в восторге ни от одного из парней, но когда Демьян пытается ее похитить, Леха заступается, и строптивая красавица начинает проникаться к нему симпатией.

Сериал Ландыши 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ландыши»