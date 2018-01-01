Биография

Денис Степанов — российский актер театра и кино. Лауреат 2-й степени Международного конкурса чтецких работ им. А. П.Чехова. Родился в Москве 11 октября 1997 года. Учился в ГИТИС один год, а затем в 2016 году поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина на курс профессора Владимира Иванова. После выпуска в 2020 году стал частью труппы театра «Ленком» под руководством Марка Захарова, где участвовал в спектаклях «Юнона и Авось», «Шут Балакирев», «Бег» и «Маяковский». Кроме того, исполнил главную роль в моноспектакле «86 мартобря», за который получил грант на фестивале «Перспективы» имени Достоевского. Денис Степанов дебютировал в короткометражном фильме «Я слой», затем снялся в фильме «Герои» и исполнил роль Руслана в сериале «Зацепка». Позже он появился в детективе «Тверская» и мелодраме «Ландыши. Такая нежная любовь».