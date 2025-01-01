Ландыши. Такая нежная любовь 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

Сюжет

Катя пытается заставить Леху заключить с ней контракт, по условиям которого он будет защищать ее, а она заплатит ему миллион фунтов стерлингов, когда вступит во владение наследством. Но парень, кажется, действительно влюбился в свою жену и хочет, чтобы и она отвечала ему взаимностью. Ну или хотя бы играла роль примерной жены на людях. Они заключают небольшое пари на желание — Катя проиграет, если первая захочет поцеловать Алексея.



Тем временем Кирилл идет по следам бывшей невесты и в караоке баре встречает официантку Свету. Та обижена на Леху за то, что он не ответил взаимностью на ее чувства и женился на первой встречной. Кажется, Света готова схватиться за возможность насолить Кате и тем самым отбить у нее любимого. Она дает Кириллу наводку, и коварный экс-жених отправляется сначала в ЗАГС за информацией, а затем и в военную часть, чтобы поговорить с соперником и обманом заставить его бросить Катю.



Между тем молодожены обживаются в казенной квартире, делят домашние обязанности и знакомятся с соседями.



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