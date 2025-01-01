Ландыши. Такая нежная любовь 1 сезон 3 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+45 мин
Ландыши. Такая нежная любовь
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+44 мин
Ландыши. Такая нежная любовь
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Ландыши. Такая нежная любовь
Сезон 1 Серия 3
- 18+43 мин
Ландыши. Такая нежная любовь
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Ландыши. Такая нежная любовь
Сезон 1 Серия 5
- 18+43 мин
Ландыши. Такая нежная любовь
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Ландыши. Такая нежная любовь
Сезон 1 Серия 7
- 18+43 мин
Ландыши. Такая нежная любовь
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Катя пытается заставить Леху заключить с ней контракт, по условиям которого он будет защищать ее, а она заплатит ему миллион фунтов стерлингов, когда вступит во владение наследством. Но парень, кажется, действительно влюбился в свою жену и хочет, чтобы и она отвечала ему взаимностью. Ну или хотя бы играла роль примерной жены на людях. Они заключают небольшое пари на желание — Катя проиграет, если первая захочет поцеловать Алексея.
Тем временем Кирилл идет по следам бывшей невесты и в караоке баре встречает официантку Свету. Та обижена на Леху за то, что он не ответил взаимностью на ее чувства и женился на первой встречной. Кажется, Света готова схватиться за возможность насолить Кате и тем самым отбить у нее любимого. Она дает Кириллу наводку, и коварный экс-жених отправляется сначала в ЗАГС за информацией, а затем и в военную часть, чтобы поговорить с соперником и обманом заставить его бросить Катю.
Между тем молодожены обживаются в казенной квартире, делят домашние обязанности и знакомятся с соседями.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Карпиловский
- Актриса
Ника
Здорик
- Актёр
Сергей
Городничий
- Актёр
Евгений
Коряковский
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актёр
Денис
Степанов
- Актриса
Ирина
Паутова
- Актриса
Валерия
Ланская
- ЕЭАктриса
Екатерина
Эссен
- АСАктриса
Анна
Сафронова
- Актёр
Владимир
Тяптушкин
- Актёр
Тимур
Абитов
- СДАктёр
Станислав
Демушин
- ПБАктриса
Полина
Белова
- Актриса
Кристина
Алешина
- Актёр
Даня
Андрущук
- МКАктёр
Максим
Кушников
- ВЦАктёр
Владимир
Цупка
- ВЧАктёр
Владислав
Чербаев
- ЕПАктёр
Евгений
Петров
- Актёр
Валерий
Борисов
- Актёр
Александр
Гришин
- Актёр
Александр
Карпиловский
- Актёр
Максим
Пушненков
- Актриса
Вероника
Тимофеева
- ИААктёр
Иван
Алексеев
- Актриса
Арина
Савостьянова
- Актёр
Евгений
Банифатов
- ВПАктёр
Виталий
Панин
- ГИАктёр
Григорий
Иванов
- ГШАктёр
Георгий
Шабанов
- ЕТАктриса
Елизавета
Тюменцева
- ДЮАктриса
Дарья
Юдичева
- Актриса
Лилия
Лаврова
- ЭЧАктёр
Эдуард
Чемодаков
- СГАктёр
Сергей
Гарусов
- ЕКАктёр
Евгений
Кононов
- Актёр
Юрий
Трубин
- АУАктёр
Александр
Удалов
- ПЗАктёр
Про�хор
Зикора
- ВААктёр
Вячеслав
Аникин
- Актриса
Анастасия
Добрынина
- РМАктёр
Ром�ан
Макаров
- Актёр
Алексей
Бояджи
- ЮЧАктёр
Юрий
Чуш
- Актриса
Марина
Клещёва
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- Сценарист
Рауф
Кубаев
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- НСПродюсер
Никита
Сапронов
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- ЕСПродюсер
Елизавета
Сапронова
- Продюсер
Анна
Храмова
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- Оператор
Гайк
Киракосян
- ВЮКомпозитор
Владимир
Юстус
- Композитор
Женя
Трофимов
- Композитор
Илья
Аноприев
- Композитор
Олег
Сидоров