Ландыши. Такая нежная любовь 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

Ландыши. Сезон 1. Серия 4
Такая нежная любовь
4-я серия
9.52025, Ландыши. Сезон 1. Серия 4
Комедия, Драма18+
Андрей Викторович связывается с Катей по телефону и запугивает ее угрозами найти ее и Алексея любой ценой. Девушка действительно встревожена, и, когда Леху отправляют на полигон (по ее вине), она ставит на уши всю воинскую часть, чтобы найти его и рассказать о масштабе проблемы. Однако ее муж уверен: в воинской части они оба в полной безопасности.

Света тем временем знакомит Демьяна с Катиным бывшим женихом, ведь у всех троих теперь есть общий враг — Алексей. Демьян предлагает Кириллу помощь и, разумеется, просит за это нескромное вознаграждение. Хозяин бара караоке пускает в ход свои связи, чтобы выманить беглянку из части и сдать ее Кириллу.

Соседи просят Леху и Катю поучаствовать в веселых стартах с их дочкой Юлей, так как беременная Аня не может, а у ее «бублика» прихватило спину. Молодожены соглашаются, отлично проводят время на соревнованиях и выигрывают главный приз — самовар. Когда счастливые победители выходят из клуба, за Катей приезжает полиция и задерживает за нападение на таксиста.

