Ландыши. Такая нежная любовь 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

Катя задержана и сидит в камере, куда затем прорывается и ее супруг. Леша намерен охранять свою возлюбленную до конца, но за ним приходит Литвинов, чтобы вернуть в часть. Лейтенант Литвинов не оставляет надежды добиться Кати и, выйдя из камеры, парни начинают выяснять отношения. Драку снимает на видео «потерпевший» таксист. Когда провокационный контент утекает в сеть, у офицера Данилина появляются большие проблемы: он рискует не только военной карьерой, но и свободой. На выручку приходит Катя, которой удалось в очередной раз ускользнуть из лап Демьяна и Кирилла.



В Россию в это время прилетает Андрей Викторович и с помощью адвоката пытается добраться до Кати. Они предоставляют в полицию справку о недееспособности девушки, и теперь разрешение на ее выдачу в руки Кирилла — лишь вопрос времени.



После «представления» на собрании Леха приглашает коллег-офицеров на празднование свадьбы. Катя не в восторге от этой идеи, и молодые люди сильно ссорятся. Беременная соседка Аня и ее муж Борис пытаются примерить их и после вечера разговоров укладывают пьяных молодоженов в одну постель. Это срабатывает, и на следующий день Леха и Катя отправляются на рыбалку, которая заканчивается провалом…



