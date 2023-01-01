Ландыши (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн

Во втором сезоне зрители увидят новую главу в истории героев. Катю, солистку группы «Ландыши», ждут серьезные испытания: распад группы, интриги, борьба за огромное наследство и, главное, поиски мужа Лехи. Жизнь супругов навсегда меняют не зависящие от них обстоятельства.



Второй сезон станет еще масштабнее и насыщеннее: больше личных драм, эмоциональной глубины и визуальной выразительности. Особое место в сериале вновь займет музыка — номера станут полноценной частью повествования, превращаясь в отдельные клипы-сказки. К своим ролям в продолжении вернутся: Ника Здорик, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Денис Степанов, Владимир Тяптушкин, Станислав Демушин, Даня Андрущук, Вероника Тимофеева, Иван Алексеев, Екатерина Эссен. В новом сезоне к проекту присоединятся Дмитрий Блохин, рэпер ST (Александр Степанов) и др.



Если вам хочется снова поверить в чудо, посмеяться, погрустить и послушать хорошую музыку — не пропустите премьеру. Смотреть сериал «Ландыши» 2 сезон можно будет на Wink. Проект напомнит, что настоящие чувства не боятся перемен.



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