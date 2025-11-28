Три месяца спустя Катя и Лёха возвращаются в свою прежнюю жизнь, в старую квартиру в гарнизоне. Но спокойствие их быта оказывается не менее трудным испытанием, чем военные будни. Катя сталкивается с новыми испытаниями: группа «Ландыши» приглашена на телеэфир. Однако за внешним блеском выступлений скрываются напряженные отношения с продюсером Демьяном и разногласия внутри коллектива, которые могут поставить под угрозу его будущее. Лёха, восстанавливаясь после осколочного ранения, борется с самым сложным противником — своими внутренними переживаниями. Передвигаясь в коляске, он не может принять новую реальность, и его отчаяние причиняет боль Кате.



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