Ландыши. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Ландыши
Вторая весна
2-я серия
9.42025, Ландыши. Сезон 2. Серия 2
Мелодрама, Музыка18+
Сериал, который доказывает, что настоящая любовь существует и находит даже тех, кто в нее не верил
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Ландыши. Вторая весна, 2 сезон, 2 серия

Сезоны и серии

Такая нежная любовьВторая весна

О сериале

Три месяца спустя Катя и Лёха возвращаются в свою прежнюю жизнь, в старую квартиру в гарнизоне. Но спокойствие их быта оказывается не менее трудным испытанием, чем военные будни. Катя сталкивается с новыми испытаниями: группа «Ландыши» приглашена на телеэфир. Однако за внешним блеском выступлений скрываются напряженные отношения с продюсером Демьяном и разногласия внутри коллектива, которые могут поставить под угрозу его будущее. Лёха, восстанавливаясь после осколочного ранения, борется с самым сложным противником — своими внутренними переживаниями. Передвигаясь в коляске, он не может принять новую реальность, и его отчаяние причиняет боль Кате.

Сумеет ли любовь преодолеть эти трудности? Узнаете в продолжении романтической истории «Ландыши. Вторая весна»: 2 серия онлайн, смотреть в хорошем качестве которую можно на Wink, уже ждет вас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Музыка
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ландыши»