Ландыши. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Ландыши
Вторая весна
1-я серия
9.52025, Ландыши. Сезон 2. Серия 1
Мелодрама, Драма18+
Сериал, который доказывает, что настоящая любовь существует и находит даже тех, кто в нее не верил

Этот сериал пока недоступен

Ландыши (сериал, 2025) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

Такая нежная любовьВторая весна

О сериале

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» (2025) — российская мелодрама о двух сердцах, которые кажутся полными противоположностями друг друга.

Катя — богатая наследница, ни в чем не знавшая отказа и выросшая в Лондоне, а Леша — самый простой парень из обычной семьи, который про Лондон только слышал. У Кати есть свои секреты: до достижения совершеннолетия ей нужно спрятаться от людей, ранее работавших на ее отца, поэтому она едет в Вологду, где встречает Лешу. Добрый парень очень хочет помочь ей. Ребята даже поженятся в этот же день, чтобы Катя смогла жить в военном гарнизоне с Лешей, но смогут ли такие разные молодые люди по-настоящему понять друг друга?

Смотреть «Ландыши. Такая нежная любовь», музыкальную драму 2025 года, вы можете в онлайн-кинотеатре Wink!

Сериал Ландыши 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ландыши»