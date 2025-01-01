Ландыши (сериал, 2025) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» (2025) — российск�ая мелодрама о двух сердцах, которые кажутся полными противоположностями друг друга.



Катя — богатая наследница, ни в чем не знавшая отказа и выросшая в Лондоне, а Леша — самый простой парень из обычной семьи, который про Лондон только слышал. У Кати есть свои секреты: до достижения совершеннолетия ей нужно спрятаться от людей, ранее работавших на ее отца, поэтому она едет в Вологду, где встречает Лешу. Добрый парень очень хочет помочь ей. Ребята даже поженятся в этот же день, чтобы Катя смогла жить в военном гарнизоне с Лешей, но смогут ли такие разные молодые люди по-настоящему понять друг друга?



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