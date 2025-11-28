В седьмой серии Катя и Лёша снова оказываются в разлуке. После непростой поездки за границу Катя возвращается в Россию и решает быть там, где она действительно нужна. Девушка снова ездит по опасным зонам с концертами, но уже без «Ландышей». Лёха тем временем тоже не сидит на месте: становится волонтером и уезжает помогать тем, кому сейчас тяжелее всего. Герои неожиданно встречаются в детском доме, но все усложняет появление Дани — бывшего жениха Кати.



Есть ли у Кати и Лёши шанс сохранить отношения? И получится ли у них встретиться снова? Включайте «Ландыши» 2 сезон — 7 серия уже вышла на Wink.

