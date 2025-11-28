Ландыши. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Ландыши
Вторая весна
7-я серия
9.42025, Ландыши. Сезон 2. Серия 7
Мелодрама, Музыка18+
Сериал, который доказывает, что настоящая любовь существует и находит даже тех, кто в нее не верил
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Ландыши. Вторая весна, 2 сезон, 7 серия

Сезоны и серии

Такая нежная любовьВторая весна

О сериале

В седьмой серии Катя и Лёша снова оказываются в разлуке. После непростой поездки за границу Катя возвращается в Россию и решает быть там, где она действительно нужна. Девушка снова ездит по опасным зонам с концертами, но уже без «Ландышей». Лёха тем временем тоже не сидит на месте: становится волонтером и уезжает помогать тем, кому сейчас тяжелее всего. Герои неожиданно встречаются в детском доме, но все усложняет появление Дани — бывшего жениха Кати.

Есть ли у Кати и Лёши шанс сохранить отношения? И получится ли у них встретиться снова? Включайте «Ландыши» 2 сезон — 7 серия уже вышла на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Музыка
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ландыши»