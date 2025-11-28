WinkСериалыЛандышиВторая весна7-я серия
9.42025, Ландыши. Сезон 2. Серия 7
Мелодрама, Музыка18+
Сериал, который доказывает, что настоящая любовь существует и находит даже тех, кто в нее не верил
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Ландыши. Вторая весна, 2 сезон, 7 серия
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О сериале
В седьмой серии Катя и Лёша снова оказываются в разлуке. После непростой поездки за границу Катя возвращается в Россию и решает быть там, где она действительно нужна. Девушка снова ездит по опасным зонам с концертами, но уже без «Ландышей». Лёха тем временем тоже не сидит на месте: становится волонтером и уезжает помогать тем, кому сейчас тяжелее всего. Герои неожиданно встречаются в детском доме, но все усложняет появление Дани — бывшего жениха Кати.
Есть ли у Кати и Лёши шанс сохранить отношения? И получится ли у них встретиться снова? Включайте «Ландыши» 2 сезон — 7 серия уже вышла на Wink.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
- Режиссёр
Александр
Карпиловский
- Актриса
Ника
Здорик
- Актёр
Сергей
Городничий
- Актёр
Евгений
Коряковский
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актёр
Денис
Степанов
- Актриса
Ирина
Паутова
- Актриса
Валерия
Ланская
- ЕЭАктриса
Екатерина
Эссен
- АСАктриса
Анна
Сафронова
- Актёр
Владимир
Тяптушкин
- Актёр
Тимур
Абитов
- СДАктёр
Станислав
Демушин
- ПБАктриса
Полина
Белова
- Актриса
Кристина
Алешина
- Актёр
Даня
Андрущук
- МКАктёр
Максим
Кушников
- ВЦАктёр
Владимир
Цупка
- ВЧАктёр
Владислав
Чербаев
- ЕПАктёр
Евгений
Петров
- Актёр
Валерий
Борисов
- Актёр
Александр
Гришин
- Актёр
Александр
Карпиловский
- Актёр
Максим
Пушненков
- Актриса
Вероника
Тимофеева
- ИААктёр
Иван
Алексеев
- Актриса
Арина
Савостьянова
- Актёр
Евгений
Банифатов
- ВПАктёр
Виталий
Панин
- ГИАктёр
Григорий
Иванов
- ГШАктёр
Георгий
Шабанов
- ЕТАктриса
Елизавета
Тюменцева
- ДЮАктриса
Дарья
Юдичева
- Актриса
Лилия
Лаврова
- ЭЧАктёр
Эдуард
Чемодаков
- СГАктёр
Сергей
Гарусов
- ЕКАктёр
Евгений
Кононов
- Актёр
Юрий
Трубин
- АУАктёр
Александр
Удалов
- ПЗАктёр
Прохор
Зикора
- ВААктёр
Вячеслав
Аникин
- Актриса
Анастасия
Добрынина
- РМАктёр
Роман
Макаров
- Актёр
Алексей
Бояджи
- ЮЧАктёр
Юрий
Чуш
- Актриса
Марина
Клещёва
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- Сценарист
Рауф
Кубаев
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- НЛПродюсер
Наталья
Лазарева
- НСПродюсер
Никита
Сапронов
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- ЕСПродюсер
Елизавета
Сапронова
- Продюсер
Анна
Храмова
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- Оператор
Гайк
Киракосян
- ВЮКомпозитор
Владимир
Юстус
- Композитор
Женя
Трофимов
- Композитор
Илья
Аноприев
- Композитор
Олег
Сидоров