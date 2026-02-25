«Ландыши. Вторая весна» 9 серия — возможность увидеть, как создавалась трогательная история любви Кати и Лёхи. Ведущие актеры, в том числе Ника Здорик и Сергей Городничий, рассказывают о работе над своими образами и профессиональных вызовах.



Вы узнаете, как снимались самые запоминающиеся сцены, как появилась химия между двумя главными героями и какие дубли не вошли в финальный монтаж. Увидите кадры, а также забавные и трогательные моменты со съемок.



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