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Ландыши
Вторая весна
Фильм о фильме
9.42025, Фильм о фильме
Мелодрама, Музыка18+
Сериал, который доказывает, что настоящая любовь существует и находит даже тех, кто в нее не верил
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Ландыши (сериал, 2025) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

Такая нежная любовьВторая весна

О сериале

«Ландыши. Вторая весна» 9 серия — возможность увидеть, как создавалась трогательная история любви Кати и Лёхи. Ведущие актеры, в том числе Ника Здорик и Сергей Городничий, рассказывают о работе над своими образами и профессиональных вызовах.

Вы узнаете, как снимались самые запоминающиеся сцены, как появилась химия между двумя главными героями и какие дубли не вошли в финальный монтаж. Увидите кадры, а также забавные и трогательные моменты со съемок.

Смотрите фильм о фильме, чтобы снова встретиться с любимыми героями!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Музыка
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ландыши»