Ландыши. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Ландыши
Вторая весна
3-я серия
9.42025, Ландыши. Сезон 2. Серия 3
Мелодрама, Музыка18+
Сериал, который доказывает, что настоящая любовь существует и находит даже тех, кто в нее не верил
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Ландыши. Вторая весна, 2 сезон, 3 серия

Сезоны и серии

Такая нежная любовьВторая весна

О сериале

Лёха неожиданно оказывается в центре внимания: ему присваивают звание героя и приглашают на телевидение. Выход в прямой эфир становится настоящим испытанием. Параллельно он борется с инвалидностью и постепенно понимает, что главное препятствие к восстановлению — не физическое, а психологическое. Андрей Викторович продолжает плести интриги и привлекает к делу влиятельного бизнесмена Воронского. Чтобы спасти ситуацию, Кате нужно срочно уехать за границу, но как решиться на поездку? Тем более что в группе растет напряжение: Света явно претендует на внимание Лёхи, и ревность приводит к серьезной ссоре.

Сможет ли Лёха поверить в себя и сделать следующий шаг? И удастся ли Кате сохранить группу? Не пропустите продолжение сериала «Ландыши. Вторая весна» — 3 серия уже доступна на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Музыка
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ландыши»