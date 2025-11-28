Лёха неожиданно оказывается в центре внимания: ему присваивают звание героя и приглашают на телевидение. Выход в прямой эфир становится настоящим испытанием. Параллельно он борется с инвалидностью и постепенно понимает, что главное препятствие к восстановлению — не физическое, а психологическое. Андрей Викторович продолжает плести интриги и привлекает к делу влиятельного бизнесмена Воронского. Чтобы спасти ситуацию, Кате нужно срочно уехать за границу, но как решиться на поездку? Тем более что в группе растет напряжение: Света явно претендует на внимание Лёхи, и ревность приводит к серьезной ссоре.



Сможет ли Лёха поверить в себя и сделать следующий шаг? И удастся ли Кате сохранить группу? Не пропустите продолжение сериала «Ландыши. Вторая весна» — 3 серия уже доступна на Wink.

