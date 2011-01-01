WinkДетям5 класс. Всеобщая историяДревний РимЗемельный закон братьев Гракхов
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 7 смотреть онлайн
7.42011, Земельный закон братьев Гракхов
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О сериале
После того как римляне установили свою власть над Средиземноморьем, в Римском государстве вспыхнула вражда между различными группами населения. Начался период гражданских войн в Риме. Какие события стали причиной борьбы в римском обществе? За что были убиты народные защитники, жизнь которых считалась неприкосновенной? С кем сражались потомки знаменитого полководца Сципиона Африканского? Об это вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.
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