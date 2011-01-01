5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

Правившие вслед за Августом императоры всеми способами укрепляли свою власть. Постепенно республиканские традиции полностью исчезли. В честь императоров возводились храмы, население Италии было обязано поклоняться им как богам. Самой зловещей фигурой среди императоров 1-го века н. э. был Нерон. Какие события произошли в годы его правления? Чем прославил себя в веках император Нерон? Об этом вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.



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