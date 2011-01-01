Восстание Спартака
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Рим
Восстание Спартака

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 8 смотреть онлайн

7.52011, Восстание Спартака
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Данный видеоурок создан специально для самостоятельного изучения темы «Восстание Спартака». Рассказывается о событиях, которые привели к восстанию рабов под предводительством Спартака, об их победах на территории Италии. Разбираются причины поражения восстания. Во второй части урока учащимся даётся понимание личности Спартака.

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