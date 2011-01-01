5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Данный видеоурок создан специально для самостоятельного изучения темы «Восстание Спартака». Рассказывается о событиях, которые привели к восстанию рабов под предводительством Спартака, об их победах на территории Италии. Разбираются причины поражения восстания. Во второй части урока учащимся даётся понимание личности Спартака.



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