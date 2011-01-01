5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

События всемирной истории делятся на два хронологических периода ; до нашей эры и нашей эры. На эти периоды историю делит важнейшее событие ; Рождество Христово, ставшее началом распространения новой мировой религии. События Римской истории в первые века нашей эры неразрывно связаны с историей христианства. Где и когда родился Иисус Христос? Что проповедовал Иисус Христос и апостолы? Как изменилась жизнь Рима под влиянием нового вероучения? Об этом вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.



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