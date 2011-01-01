WinkДетям5 класс. Всеобщая историяДревний РимПервые христиане и их учение
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 13 смотреть онлайн
7.52011, Первые христиане и их учение
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 1
- 0+19 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 2
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 3
- 0+22 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 4
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 5
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 6
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 7
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 8
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 9
- 0+20 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 10
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 11
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 12
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 13
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 14
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 15
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 16
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 17
- 0+28 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 18
Сюжет
События всемирной истории делятся на два хронологических периода ; до нашей эры и нашей эры. На эти периоды историю делит важнейшее событие ; Рождество Христово, ставшее началом распространения новой мировой религии. События Римской истории в первые века нашей эры неразрывно связаны с историей христианства. Где и когда родился Иисус Христос? Что проповедовал Иисус Христос и апостолы? Как изменилась жизнь Рима под влиянием нового вероучения? Об этом вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.
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