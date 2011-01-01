Вторая война с Карфагеном
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Рим
Вторая война с Карфагеном

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 4 смотреть онлайн

7.52011, Вторая война с Карфагеном
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Почему римлянам был так ненавистен Карфаген и каковы истинные причины Пунических войн? Кто такой Ганнибал и почему его называет одним из величайших полководцев древности? Об этом вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.

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