5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Почему римлянам был так ненавистен Карфаген и каковы истинные причины Пунических войн? Кто такой Ганнибал и почему его называет одним из величайших полководцев древности? Об этом вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.



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