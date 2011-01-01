5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

К середине третьего века до н. э. Риму удалось подчинить себе практически всю территорию Апеннинского полуострова. Как римлянам удалось покорить население Италии? С каким народом еще предстояла длительная борьба? Как гуси спасли Рим, и почему победа иногда бывает хуже поражения? Ответы на эти вопросы вы узнаете на сегодняшнем занятии.



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