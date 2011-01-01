Завоевание Римом Италии
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Рим
Завоевание Римом Италии

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн

7.52011, Завоевание Римом Италии
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

К середине третьего века до н. э. Риму удалось подчинить себе практически всю территорию Апеннинского полуострова. Как римлянам удалось покорить население Италии? С каким народом еще предстояла длительная борьба? Как гуси спасли Рим, и почему победа иногда бывает хуже поражения? Ответы на эти вопросы вы узнаете на сегодняшнем занятии.

Сериал Завоевание Римом Италии 7 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг