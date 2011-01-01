5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 15 смотреть онлайн

Сюжет

Город Рим отмечает в этом году свое 2766-летие. История города ; это его памятники, поражавшие своей грандиозностью и размахов во все времена. Не случайно город Рим называют Вечным. На сегодняшнем занятии мы совершим необычную экскурсию по древнему городу, окунемся в атмосферу императорского Рима.



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