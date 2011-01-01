WinkДетям5 класс. Всеобщая историяДревний РимВечный город и его жители
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 15 смотреть онлайн
7.52011, Вечный город и его жители
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 1
- 0+19 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 2
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 3
- 0+22 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 4
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 5
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 6
- 0+9 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 7
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 8
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 9
- 0+20 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 10
- 0+11 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 11
- 0+12 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 12
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
С�езон 7 Серия 13
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 14
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 15
- 0+14 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 16
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 17
- 0+28 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 7 Серия 18
Сюжет
Город Рим отмечает в этом году свое 2766-летие. История города ; это его памятники, поражавшие своей грандиозностью и размахов во все времена. Не случайно город Рим называют Вечным. На сегодняшнем занятии мы совершим необычную экскурсию по древнему городу, окунемся в атмосферу императорского Рима.
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