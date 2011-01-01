Вечный город и его жители
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Рим
Вечный город и его жители

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 15 смотреть онлайн

7.52011, Вечный город и его жители
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Город Рим отмечает в этом году свое 2766-летие. История города ; это его памятники, поражавшие своей грандиозностью и размахов во все времена. Не случайно город Рим называют Вечным. На сегодняшнем занятии мы совершим необычную экскурсию по древнему городу, окунемся в атмосферу императорского Рима.

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