Римская империя при Константине
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Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Рим
Римская империя при Константине

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 16 смотреть онлайн

7.52011, Римская империя при Константине
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Суровая необходимость вынуждала римлян держать на границах большие армии. То в одной, то в другой части империи вспыхивали мятежи. Полководцы больше думали о том, как стать правителями Рима, чем о защите границ. В начале четвертого века в ожесточенной борьбе верх одержал Константин. Чем прославился в истории этот владыка Рима? Как стала называться новая столица империи? И куда из Рима были вывезены прекрасные памятники античного зодчества? Об этом вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.

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