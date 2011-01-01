5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 16 смотреть онлайн

Сюжет

Суровая необходимость вынуждала римлян держать на границах большие армии. То в одной, то в другой части империи вспыхивали мятежи. Полководцы больше думали о том, как стать правителями Рима, чем о защите границ. В начале четвертого века в ожесточенной борьбе верх одержал Константин. Чем прославился в истории этот владыка Рима? Как стала называться новая столица империи? И куда из Рима были вывезены прекрасные памятники античного �зодчества? Об этом вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.



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