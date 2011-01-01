5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

В конце IV века до н. э. плебеи стали полноправными гражданами Рима. Они, как и патриции, получили право избирать и быть избранными на важнейшие магистратуры (должности) в Риме. О том, кто такие преторы, цензоры, квесторы, эдилы, диктаторы, а также об устройстве римской армии, вы узнаете на сегодняшнем уроке.



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