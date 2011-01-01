Устройство Римской республики
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Рим
Устройство Римской республики

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

7.52011, Устройство Римской республики
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

В конце IV века до н. э. плебеи стали полноправными гражданами Рима. Они, как и патриции, получили право избирать и быть избранными на важнейшие магистратуры (должности) в Риме. О том, кто такие преторы, цензоры, квесторы, эдилы, диктаторы, а также об устройстве римской армии, вы узнаете на сегодняшнем уроке.

Сериал Устройство Римской республики 7 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг