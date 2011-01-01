Взятие Рима варварами
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Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Рим
Взятие Рима варварами

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 17 смотреть онлайн

7.52011, Взятие Рима варварами
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

«Покорен город, которому покорялась земля!» ; воскликнет современник событий, в результате которых Вечный город будет захвачен варварскими племенами, а могущественная империя прекратит свое существование. Почему произошло падение могущественной Римской империи, какое государство стало ее преемником? Об этом вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.

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