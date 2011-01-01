5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Имя знаменитого Гая Юлия Цезаря стало официальной частью титула правителей Римской империи. Его преемников называли кесарями или цезарями. Как римляне, отстаивавшие идеи республики на протяжении почти 500 лет, подчинились власти диктатора? Кто помог Гаю Юлию Цезарю победить политических соперников и стать пожизненным диктатором? Об этом вы узнаете на нашем сегодняшнем занятии.



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