Установление господства Рима во всем Средиземноморье
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Древний Рим
Установление господства Рима во всем Средиземноморье

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 5 смотреть онлайн

7.52011, Установление господства Рима во всем Средиземноморье
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

К изучению предлагается тема: «Установление господства Рима во всем Средиземноморье». Вы сможете узнать о том, как воинственный Рим расширил свои границы на территории Греции, Карфагена и, таким образом, установил своё господство во всём Средиземноморье. Во второй части урока рассказывается о судьбе Сципиона Африканского и нравах Древнего Рима.

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