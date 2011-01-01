5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

К изучению предлагается тема: «Установление господства Рима во всем Средиземноморье». Вы сможете узнать о том, как воинственный Рим расширил свои границы на территории Греции, Карфагена и, таким образом, установил своё господство во всём Средиземноморье. Во второй части урока рассказывается о судьбе Сципиона Африканского и нравах Древнего Рима.



Сериал Установление господства Рима во всем Средиземноморье 7 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.