5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Одно из самых страшных, бесчеловечных явлений римской истории ; рабство. Рабы, или говорящие орудия труда, как их называли римляне, находились в полной зависимости от своих господ. Как появилось рабство в Древнем Риме, где использовался труд рабов, почему рабы поднимали восстания? Об этом наш сегодняшний урок.



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