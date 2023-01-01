5 класс. Всеобщая история
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5 класс. Всеобщая история

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) смотреть онлайн

7.52011, 5 класс. Всеобщая история 7 сезонов
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Видеокурс по всеобщей истории для учеников 5-х классов

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