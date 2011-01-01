Возникновение земледелия и скотоводства
Wink
Детям
5 класс. Всеобщая история
Жизнь первобытных людей
Возникновение земледелия и скотоводства

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

7.52011, Возникновение земледелия и скотоводства
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Около десяти тысяч лет назад в жизни человека произошли поистине революционные изменения: из собирательства появилось земледелие, а из охоты ; скотоводство. Люди научились делать одежду из ткани, лепить глиняные горшки. Более сложным стало и общественное устройство.

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