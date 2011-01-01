WinkДетям5 класс. Всеобщая историяЖизнь первобытных людейВозникновение земледелия и скотоводства
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
7.52011, Возникновение земледелия и скотоводства
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 1
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 2
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 3
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 4
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезо�н 1 Серия 5
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 6
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 7
Сюжет
Около десяти тысяч лет назад в жизни человека произошли поистине революционные изменения: из собирательства появилось земледелие, а из охоты ; скотоводство. Люди научились делать одежду из ткани, лепить глиняные горшки. Более сложным стало и общественное устройство.
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