5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Около десяти тысяч лет назад в жизни человека произошли поистине революционные изменения: из собирательства появилось земледелие, а из охоты ; скотоводство. Люди научились делать одежду из ткани, лепить глиняные горшки. Более сложным стало и общественное устройство.



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