WinkДетям5 класс. Всеобщая историяЖизнь первобытных людейДревнейшие люди
5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
7.52011, Древнейшие люди
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 1
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 2
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 3
- 0+15 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 4
- 0+13 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 5
- 0+8 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 6
- 0+10 мин
5 класс. Всеобщая история
Сезон 1 Серия 7
Сюжет
Речь идет о самом раннем периоде существования человека на земле, а также о тех, кто может считаться его предками или хотя бы родственниками. Как они жили, как добывали пищу, как делали свои первые открытия ; обо всем этом пойдет речь н�а уроке.
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