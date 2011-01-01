Древнейшие люди
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Детям
5 класс. Всеобщая история
Жизнь первобытных людей
Древнейшие люди

5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.52011, Древнейшие люди
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Жизнь первобытных людейДревний ВостокИндия и Китай в древностиДревняя ГрецияПолисы Греции и их борьба с персидским нашествиемВозвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократииДревний Рим

Сюжет

Речь идет о самом раннем периоде существования человека на земле, а также о тех, кто может считаться его предками или хотя бы родственниками. Как они жили, как добывали пищу, как делали свои первые открытия ; обо всем этом пойдет речь на уроке.

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