5 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Речь идет о самом раннем периоде существования человека на земле, а также о тех, кто может считаться его предками или хотя бы родственниками. Как они жили, как добывали пищу, как делали свои первые открытия ; обо всем этом пойдет речь н�а уроке.



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